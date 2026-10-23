'Gènesi', la darrera gran sèrie catalana

Dirigida per David Pujol i amb un Miquel Fernández fent una interpretació estelar de Ferran Adrià, 'Gènesi' ens explica la història d' 'El Bulli', un dels grans restaurants de la gastronomia catalana que ja fa anys que va tancar però que va esdevenir la cuna de molts dels actuals grans xefs catalans.
L'Eugeni ens ha desobert secrets i anècdotes de la sèrie i, com no, ens ha desvel·lat les localitzacions en les que es van rodar els sis capítols. Com sempre, algunes d'aquestes localitzacions ens traslladan a indrets que disten molt del lloc on realment s'han rodat.