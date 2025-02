La Generalitat gestionarà a partir de l'1 de gener tot el servei de Rodalies

El PSC i Esquerra republicana acorden que la Generalitat gestionarà a partir de l’1 de gener de 2026 tot el servei de Rodalies. És tracta d’un pas definitiu, diuen, per resoldre una demanda històrica. Un acord que arriba a les portes de la Comissió Bilateral d’Infraestructures, que es celebrarà aquesta mateixa tarda al departament de Territori.

Avui hem conegut els darrers detalls sobre l’empresa mixa que gestionarà el servei de Rodalies a Catalunya. Finalment, la Generalitat tindrà una representació majoritària en aquesta companyia i, també com a novetat, es constituirà abans del 31 de desembre de 2025. Per això, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que "aquesta empresa gestionarà el servei des de l'1 de gener del 2026".

En la roda de premsa conjunta, que ha finalitzat cap a les 14:30h, la també consellera de Territori ha remarcat que l’acord d’avui també compta amb el vist i plau del govern central. És a dir, que la Moncloa complirà amb l’acord amb Esquerra que va permetre investir Pedro Sánchez, que no és altre que el traspàs integral de Rodalies, també el de la gestió, més enllà de quan es durà a terme el traspàs definitiu de totes les línies.

Esquerra, per la seva banda, celebra que tant el PSC com el PSOE facin realitat les seves demandes en aquest acord entre governs, que es materialitzarà aquesta tarda. La secretària general del partit, Elisenda Alamany, diu que es tracta d’un dia històric i alerta que "Esquerra seguirà pressionant per fer complir els acords".

Tant Esquerra com el PSC asseguren que el traspàs d’aquesta gestió serà transitori, que s’allarga durant tot aquest any per evitar que cap treballador de Renfe perdi la feina.

La d’avui serà la primera de les 4 comissions bilaterals que tenen per davant els governs socialistes de Salvador Illa i Pedro Sánchez. Aquesta trobada, prevista per a les 17:30h, l'encapçalaran la consellera de territori, Sílvia Paneque, i José Antonio Santano, secretari de l’Estat de Transports, haurà de donar la llum verda al traspàs de la línia R1 de Rodalies i oferir novetats pel que fa la pacificació del tram del Maresme de la N-II.