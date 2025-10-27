Foment del Treball calcula que en els pròxims 10 anys un 30% dels funcionaris es jubilaran

En plena revolució tecnològica i amb les empreses reclamant una administració més àgil i menys burocràtica, Foment del Treball ha presentat avui una proposta per aprofitar la jubilació massiva de funcionaris prevista per a la pròxima dècada. Segons l’entitat, un 30% dels treballadors públics es retiraran en els pròxims deu anys, especialment de la generació del Baby Boom, i això obre la porta a una renovació profunda del sector públic.
Foment considera que aquest relleu generacional hauria de servir per incorporar perfils amb coneixements tecnològics, millorar l’eficiència de l’administració i adaptar-la als nous temps. L’objectiu és reduir la burocràcia que sovint frena la iniciativa empresarial, aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial i incentivar la inversió privada.
Felip Puig, membre de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment, ha destacat que es tracta d’un “doble efecte positiu”: per una banda, es modernitza l’administració; per l’altra, s’ofereixen llocs de treball amb més valor afegit.
Entre les propostes presentades al Govern i als grups parlamentaris, Foment planteja la creació d’un consorci de dades públicoprivat per millorar la presa de decisions, i una redistribució dels recursos humans cap a feines finalistes com metges o professors, en detriment de tasques purament administratives.