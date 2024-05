La Final de la Champions League

Son seis finales en los últimos 10 años y otros tantos títulos, si no fracasa ante el Borussia de Dortmund, lo que evidentemente no es una casualidad , sino una demostración de que es una competición que le va como anillo al dedo al equipo blanco y en la que compite como nadie.

Pocos peros se le pueden poner esta temporada al conjunto de Ancelotti, que si bien cierto sufrió en todos los emparejamientos, en Alemania, ante Leipzig, especialmente en Inglaterra el partido de vuelta ante el Manchester City e incluso en el Bernabéu ante el Bayern de Munich, tiene una capacidad de supervivencia a prueba de todas balas y que uno no sabe por qué pero siempre acaba salvando las situaciones.

En las últimas finales los rivales tenían mayor peso que la actual Borussia de Dortmund de tal manera que en esta oportunidad, si cabe el conjunto madridista, es mucho más favorito que el anteriores precedentes. Llega reforzado, anímicamente, con casi todos sus jugadores en disposición de jugar, con confianza absoluta y con la experiencia suficiente que le dan los últimos títulos ganados en las pasadas ediciones. Tiene mejor equipo y mejores jugadores, más oficio y más experiencia. Lo tiene todo absolutamente a favor para volver a campeonar y darle una alegría a su afición. Enfrente el animoso equipo alemán del Borussia de Dortmund, que dicho sea de paso viene realizando una extraordinaria competición desde el principio. Estuvo emparejado en el llamado grupo de la muerte con equipos como el PSG o el Newcastle, y sin embargo, clasificó como primero de grupo por delante de los de Luis Enrique.

Ha ido eliminando rivales complicados como a los propios franceses en el cruce de semifinales o a Atlético de Madrid en los Cuartos de final. El suyo ha sido un gran torneo y se ha hecho acreedor a llegar a esta final. En la liga no lo han hecho bien pero tiene un equipo muy interesante y que a buen seguro plantará cara al Real Madrid. No sé si les será suficiente pero el factor sorpresa es su gran ventaja y desde luego tiene futbolista suficientes como para vencer en un partido a los blancos. Favoritismo el Real Madrid pero esto es fútbol y en fútbol no siempre se cumplen los pronósticos.