La Signatura 25/08

Fichar a Mbappé

El Madrid movió pieza ayer y confirmó que, por primera vez, hacia una oferta formal para fichar a la estrella francesa Kilian Mbappé. Movimiento en la recta final del mercado de fichajes y tras mucho tiempo sin realizar una gran inversión económica. Mbappé pasa por ser uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Un futbolista con una potencia descomunal y con mucho gol. Un jugador que quisiera tener cualquier equipo. Algunos dirán que arrasó en el Camp Nou en la Ida de Champions este año y es verdad y otros dirán que con él y Neymar fueron Incapaces de ganar la liga francesa, y también es verdad . Pero cuando? A qué precio? Para la liga española sería una gran noticia su llegada. Primero porque le devuelves a la liga francesa el revés de la salida de Messi y vuelves a traer el foco hacia nuestro campeonato y demuestras músculo económico en las depauperadas arcas del balompié español. Sube el nivel competitivo indiscutiblemente. Otra cosa es que a los directos rivales como Barcelona o Atlético les cree más dificultades a la hora de competir, pero es lo que toca. El Barcelona atraviesa una crisis tan importante que bastante tiene con rebajar los salarios d los jugadores que tiene en el plantel. No le da para más. La oferta del Madrid es de 160 M €. Muchísimo dinero en tiempos de postpandemia, y más tras escuchar al presidente del Madrid decir que estaban arruinados y que por eso debían ir a la Superliga. También es verdad que ha vendido bien a Varane, Odegaard y ha tenido un respiro económico. Cada uno con su dinero hace lo que quiere . Solo faltaría. Yo si fuera el PSG apretaría aún más y trataría de sacar más dinero y , por supuesto lo vendería. Sino vale 160 para un año con más razón venderle por más dinero a un jugador que además parece estar incómodo en si equipo. Mi reflexión va en torno a si con los Díez meses que quedan por delante se debe hacer el desembolso ya o esperar al verano siguiente. Compensa? Solo tendría una explicación, que peligrara su fichaje y que otro equipo tratara de quitárselo al Madrid. El Manchester United o algún otro poderoso equipo británico. Solo así lo entendería. Y eso que es verdad que el año que viene aún con la carta de libertad se le deberá compensar con la prima de fichaje correspondiente, que entre comisiones y otras cuestiones podría irse a los 50 M €. Para mi es un esfuerzo desproporcionado solo por una campaña pero esto va en gustos. Ah, para los que hablan de los 160 M € pagados por el Barcelona a Coutinho y casi 140 M € a Dembelé, saben que dije en su día que era una burrada y que se debía de haber guardado el dinero para evitar pagar el gusto y las ganas, como así ocurrió. Pero un matiz se fichaban jugadores a los que les quedaban más años de contrato. No por un año. Eso sí no tampoco eran Mbappé.