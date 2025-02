Falta de relleu a la pagesia, la pesca i la construcció

La pagesia ve reclamant, des de fa temps, millores en molts àmbits que estan condicionant la seva viabilitat. Aspectes com la protecció del mercat, la seguretat, la reducció d'una burocràcia que condiciona el dia a dia de pagesos i pageses i protecció davant els fenòmens climàtics, que tenen un efecte directe a la collita. La pagesia no és l'únic sector on els treballadors i treballadores es troben amb aquesta situació, ja que a la pesca i la construcció ens trobem en situacions semblants, cadascuna, evidentment, amb les seves particularitats. I a tot això li hem d'afegir la falta de relleu, que també és evident i que afecta a mitjà i llarg termini.

És clar que aquestes circumstàncies es retroalimenten entre elles i compliquen la situació a aquests sectors, i per això a 'La Ciutat' li hem volgut dedicar el 'Tema de la Setmana'. Per això, hem parlat amb la representant de Joves Unió de Pagesos Laia Anrgill, amb la pescadora i presidenta de l'associació 'Cap a Mar' Cristina Caparrós i amb el president del Gremi de la Construcció i Obra de Barcelona, Josep Antoni Martínez, amb els que hem fet una radiografia de la situació, hem analitzat els motius i les possibles solucions per revertir una tendència cada vegada més preocupant.