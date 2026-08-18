"Exportem més i importem més: això demostra un bon nivell d'activitat econòmica"

L'augment de les exportacions i de les importacions evidencia el bon ritme de l'activitat econòmica catalana, però també posa de manifest algunes debilitats estructurals.
L'economista i conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler, adverteix que Catalunya manté una dependència excessiva de la Unió Europea, destinació de prop de dues terceres parts de les seves exportacions. Segons Soler, aquesta concentració fa que l'economia catalana sigui especialment sensible a la desacceleració de països com Alemanya o França.
Per això, defensa reforçar la presència empresarial en mercats emergents del sud-est asiàtic i de l'Amèrica Llatina. Tot i l'ampliació del dèficit comercial, l'expert considera que el principal origen dels desequilibris actuals es troba en factors externs, com els conflictes geopolítics i la feblesa econòmica dels principals socis comercials europeus.