CRISI CEUTA

"Espanya marcarà el camí perquè els tribunals ja han deixat clar que els menors no es poden retornar"

Ernesto Pasqual, professor col·laborador de la UOC, defensa que la legislació espanyola preval en la gestió dels menors arribats a Ceuta i alerta de l'impacte polític de la crisi migratòria.

Redacción

Barcelona |

La crisi migratòria de Ceuta continua generant debat tant a Espanya com a la Unió Europea. El professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Ernesto Pasqual, assegura que serà l'Estat espanyol qui determinarà el futur dels més de 2.000 menors no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.

Segons explica, els tribunals espanyols han establert que aquests menors gaudeixen d'una protecció especial i no poden ser retornats de manera immediata. Pasqual també considera que el Marroc utilitza el control dels fluxos migratoris com una eina de pressió política en les seves relacions amb Espanya i la Unió Europea.

Pel que fa a les conseqüències polítiques, apunta que Pedro Sánchez pot sortir-ne reforçat en l'àmbit europeu per la seva defensa d'una política migratòria més social, mentre que a l'interior de l'Estat la situació genera més controvèrsia.

L'expert preveu que la immigració continuarà ocupant un lloc central en el debat polític i reclama combatre els prejudicis amb dades i posant en valor la contribució dels treballadors immigrants a sectors essencials de la societat.

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