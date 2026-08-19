"Espanya marcarà el camí perquè els tribunals ja han deixat clar que els menors no es poden retornar"

La crisi migratòria de Ceuta continua generant debat tant a Espanya com a la Unió Europea. El professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Ernesto Pasqual, assegura que serà l'Estat espanyol qui determinarà el futur dels més de 2.000 menors no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
Segons explica, els tribunals espanyols han establert que aquests menors gaudeixen d'una protecció especial i no poden ser retornats de manera immediata. Pasqual també considera que el Marroc utilitza el control dels fluxos migratoris com una eina de pressió política en les seves relacions amb Espanya i la Unió Europea.
Pel que fa a les conseqüències polítiques, apunta que Pedro Sánchez pot sortir-ne reforçat en l'àmbit europeu per la seva defensa d'una política migratòria més social, mentre que a l'interior de l'Estat la situació genera més controvèrsia.
L'expert preveu que la immigració continuarà ocupant un lloc central en el debat polític i reclama combatre els prejudicis amb dades i posant en valor la contribució dels treballadors immigrants a sectors essencials de la societat.