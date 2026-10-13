ERC rebutja el Front Ampli, manté el pacte amb Podem i marca distàncies amb Rufián

ERC ha tancat la porta a formar part del Front Ampli que impulsen els Comuns i altres forces de l'esquerra espanyola per a les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans insisteixen que es presentaran només a Catalunya i sota les seves pròpies sigles, perquè consideren que el seu espai polític és el de l'esquerra sobiranista catalana i rebutgen diluir la seva marca en una candidatura d'àmbit estatal.
La posició de la direcció del partit contrasta amb els plantejaments que els darrers mesos havia defensat Gabriel Rufián. El líder republicà al Congrés ha apostat reiteradament per explorar fórmules d'entesa entre les forces progressistes per maximitzar la representació parlamentària i, de fet, aquest dimarts ha tornat a reclamar a través de les xarxes socials que es negociï amb els Comuns una fórmula per concórrer plegats als comicis.
Malgrat descartar qualsevol integració al Front Ampli, ERC reivindica l'acord assolit amb Podem. Els republicans subratllen que no es tracta d'una coalició electoral, sinó d'una col·laboració política. Podem ha decidit no presentar candidatura a Catalunya i demanar el vot per Esquerra Republicana, mentre que les llistes, el programa electoral i el grup parlamentari continuaran sent exclusivament republicans.
La direcció d'ERC defensa que el pacte demostra que Podem considera els republicans el principal referent de l'esquerra catalana i sobiranista. A més, emmarca l'acord en la necessitat de construir un front democràtic contra l'auge de la dreta i l'extrema dreta.
Per això, els republicans asseguren que sumar aquest suport sense renunciar a les seves sigles ni al seu projecte polític és una bona notícia per al partit, pel país i també per l'independentisme.