'Equitat.org' alerta que la pèrdua de comprensió lectora entre els adolescents està vinculada al consum de pantalles i xarxes socials

La davallada de la comprensió lectora detectada per les proves PISA és una tendència que afecta bona part dels països de l'OCDE, però que a Espanya s'ha accentuat especialment. Així ho afirma Elena Sintes, cap de projectes de recerca de la Fundació Equitat.org, que relaciona aquest fenomen amb els nous hàbits de consum digital. Segons Sintes, els adolescents saben llegir, però tenen més dificultats per mantenir l'atenció davant textos llargs i complexos. En aquest sentit, apunta que "les pantalles, les xarxes socials i l'scroll infinit poden estar reduint la capacitat de concentració necessària per a la lectura profunda".
La investigadora recorda que la comprensió lectora és una competència clau perquè condiciona la resta d'aprenentatges. "És la base per interpretar informació, pensar críticament i adquirir nous coneixements", destaca. Per revertir aquesta situació, Sintes defensa que els centres educatius han de garantir espais per practicar la lectura profunda dins l'horari lectiu, amb metodologies específiques i suport al professorat. També subratlla la importància del paper de les famílies en la promoció dels hàbits lectors. Una de les conclusions més sorprenents dels resultats PISA és que la caiguda en competència lectora afecta especialment l'alumnat de famílies més benestants. Segons Sintes, això podria indicar que l'impacte de les pantalles i les xarxes socials és transversal i està reduint avantatges educatius que fins ara semblaven consolidats.