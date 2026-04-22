“Ens han convertit en expenedors de certificats”: crítica dels ajuntaments al govern

La presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, ha expressat la seva preocupació davant l’allau de sol·licituds derivades del procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Segons ha explicat, els ajuntaments han començat a rebre una gran quantitat de demandes als serveis socials, amb exemples com centenars de cites programades en diverses comarques i milers de peticions en alguns territoris.
Budó denuncia que els municipis estan patint un col·lapse administratiu, amb punts d’atenció saturats i una sobrecàrrega de feina que obliga a reorganitzar equips de manera urgent. A més, critica la manca de criteris clars, coordinació institucional i seguretat jurídica, així com el fet que moltes de les persones que sol·liciten informes no tenien cap expedient previ als serveis socials.
Des del món local reclamen més recursos, finançament i una millor planificació del procés. Budó assegura que les decisions s’han pres sense comptar amb els ajuntaments i alerta que, sense suport econòmic estructural, serà difícil assumir no només la fase administrativa sinó també el repte posterior d’integració social i laboral de les persones regularitzades.