Els tècnics superiors sanitaris, de vaga

Més de 200 tècnics superiors sanitaris es van manifestar divendres a Barcelona amb motiu de la segona jornada de vaga estatal per les condicions laborals i formatives. Aquesta vaga continua avui i durarà, en principi, fins demà, amb l’objectiu de tenir un marc legal que respecti als tecnics superiors sanitaris... Els tècnics denuncien que, tot i estar catalogats com a grup B des del 2007, no perceben la retribució que correspondria a aquesta categoria. D'altra banda, volen que s'equipari la seva formació a la de la resta d'Europa. Els manifestants divendres van tallar la Via Augusta, i avui volen fer el mateix a Madrid. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Jose Joaquin Duran, secretari d'organització estatal del Sindicat Estatal de Tecnics Superiors Sanitaris, qui ens ha atès precisament des de la manifestació que s'ha fet avui a Madrid, i ens ha explica primer de tot quina és la feina dels tècnics superiors sanitaris, i per què són tant important en el dia a dia i en els diagnòstics.
Ens ha explicat que la vaga està tenint un seguiment molt positiu, tot i que els serveis mínims en algunes comunitats com Catalunya són massa exigents. Així i tot, explica que a causa d'aquesta vaga molts centres estan saturats, el que demostra la importància que realment tenen.
A més, ens ha parlar de què és el que demanen a les administracions, i que de no cumplir-se les seves exigències i millorar les seves condicions, podríen convocar una vaga indefinida en temps de les festes de Nadal.