Els sindicats rebutgen congelar salaris a Seat

La proposta de Volkswagen de congelar els salaris dels treballadors fins al 2030 ha topat amb el rebuig frontal dels sindicats. Segons han traslladat els representants dels treballadors amb presència al comitè mundial del grup, la direcció planteja mantenir els sous actuals durant els pròxims quatre anys amb l'objectiu de reduir despeses en un context marcat per la transformació cap al vehicle elèctric.
Des de CCOO alerten que aquesta política també podria acabar afectant Seat. El representant del sindicat a la companyia, Rafa Guerrero, ha assegurat a Onda Cero que no acceptaran una congelació salarial quan s'obri la negociació del nou conveni col·lectiu a principis de l'any vinent.
Guerrero acusa Volkswagen de voler fer recaure sobre la plantilla les conseqüències d'una transició cap al vehicle elèctric que, segons el sindicat, s'ha gestionat de manera inadequada i ha acabat perjudicant la competitivitat del grup. En aquest sentit, defensa que els treballadors no poden assumir el cost d'errors empresarials.
El sindicat avisa que, si la congelació salarial tira endavant, es podria trencar la pau social a les fàbriques i obrir-se un escenari de mobilitzacions. Tot i això, CCOO considera que la situació de Seat i de la planta de Martorell és més favorable que la d'altres centres de producció de Volkswagen a Alemanya. Segons Guerrero, els menors costos energètics derivats de l'aposta per les energies renovables han reforçat la competitivitat de la fàbrica catalana respecte d'altres plantes del grup.