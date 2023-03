Els polítics han de tenir privilegis econòmics?

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Ernesto Pascual s'ha mostrat a favor de mantenir aquells privilegis que estiguin destinats a protegir-los d'una possible persecució judicial, com són els aforaments. En canvi, sí que ha apostat per anar "rebaixant" els privilegis econòmics dels polítics que abandonen càrrecs públics com, per exemple, els cotxes oficials. En tot cas, aquest professor també ha assegurat que cal actuar amb coherència i ha recordat que

"entrar en política també vol dir perdre calés" si parlem de persones amb formació i experiència. En aquest sentit, ha advertit que limitar les jubilacions dels expresidents de la Generalitat, tal com reclama C's, pot "malferir" la seva figura i incentivar la política de "portes giratòries". En el cas d'Espanya, Pascual reconeix que tenim un problema perquè els expresidents ho deixen de ser molt joves.