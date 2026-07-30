Els joves gasten més, però també afronten més dificultats per estalviar

Els joves actuals gasten més que les generacions anteriors, però també afronten una realitat econòmica diferent, amb preus de l'habitatge elevats, una incorporació més tardana al mercat laboral i una gran facilitat per comprar des del mòbil.
Així ho explica Carles Ruiz, expert en educació financera de l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Segons Ruiz, la manca d'educació financera continua sent un repte important. Per això, recomana adquirir hàbits com elaborar un pressupost personal, controlar les despeses i començar a estalviar des del primer sou.
L'objectiu principal és crear un fons d'emergència que permeti afrontar imprevistos sense haver de recórrer a préstecs. L'expert també alerta sobre els riscos de les compres impulsives i dels microcrèdits ràpids, que poden provocar situacions de sobreendeutament. En aquest context, defensa que parlar amb naturalitat sobre diners i millorar la formació financera és clau perquè els joves puguin prendre decisions econòmiques més responsables.