Els cinc passos per digitalitzar i professionalitzar una empresa de la mà d'Esofitec

En un nou capítol de la digitalització a les empreses que fem a 'La Brúixola' amb Esofitec, el seu consultor ERP, Rodrigo Orlando, assegura que disposar d'un programa de facturació és només un primer pas. Defensa que l'objectiu final ha de ser la professionalització i la transformació dels processos de negoci i que la digitalització és el camí per assolir una empresa més eficient i organitzada. Per aconseguir-ho proposa cinc passos: diagnosticar la situació, definir objectius, mapar processos, comptar amb un bon acompanyament tecnològic i mesurar els resultats.