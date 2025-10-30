Els API alerten del col·lapse residencial a Catalunya

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) denuncien que la Llei estatal de l’Habitatge, impulsada pel PSOE per regular el lloguer, ha provocat una situació de col·lapse residencial a Catalunya. Davant d’aquest escenari, el sector privat proposa un canvi de paradigma: crear el Pacte Transversal per l’Habitatge a Catalunya, una eina de diàleg on professionals i societat civil assumeixin el lideratge per impulsar acords a llarg termini.
Els API no demanen derogar la llei, però sí aturar l’allau de regulacions que, segons el sector, frenen la inversió i la construcció. Com a novetat, inclouen el Sindicat de Llogateres com a interlocutor vàlid i confien en arribar a acords amb la Generalitat i la Moncloa.
L’augment de població a Espanya no ha anat acompanyat d’una oferta d’habitatge suficient, fet que ha tensat el mercat, especialment el del lloguer. Els API asseguren que hi ha sòl disponible per construir fins a 200.000 pisos, però que la burocràcia i els terminis irreals del govern impedeixen que es materialitzin.
Montserrat Junyent, presidenta de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, defensa que cal facilitar l’accés al sòl urbanitzat per agilitzar la construcció i donar resposta a la demanda creixent.