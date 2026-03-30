Els abonaments gratuïts de Renfe s’allarguen fins al 30 d’abril a Catalunya

La Generalitat manté la mesura mentre no es recuperi la normalitat a la xarxa ferroviària després de l’accident de Gelida i la tempesta Harry.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 30.03.2026 13:28)

Els abonaments gratuïts per viatjar en Rodalies, Regionals i Mitjana Distància de Renfe continuaran sent vàlids fins al 30 d’abril. La Generalitat ha decidit prorrogar un mes més la mesura, que havia d’expirar el 31 de març, per compensar els usuaris arran de les greus incidències provocades per l’accident mortal de Gelida i els efectes de la tempesta Harry.

La gratuïtat es va implantar el 26–27 de gener i, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es mantindrà fins que el servei recuperi la normalitat prèvia.

Aixecament progressiu de les limitacions de velocitat

Paneque ha assegurat que el 90% de les limitacions temporals de velocitat (LTV) imposades després del sinistre s’aixecaran durant l’abril, mentre que alguna podria allargar-se fins a principis de maig. Aquestes restriccions han afectat de manera notable la puntualitat i la capacitat de la xarxa.

Com funcionen els abonaments gratuïts?

Els abonaments gratuïts de Renfe:

  • Inclouen 10 viatges

  • Es poden adquirir a taquilles i màquines d’autovenda

  • No són nominatius, de manera que els pot utilitzar més d’una persona

  • Es renoven fàcilment un cop exhaurits

Són vàlids per viatjar en:

  • Rodalies

  • Regionals

  • Regional Exprés

  • Mitjana Distància

No són vàlids per als:

  • Trens Avant (excepte l’Exprés Tortosa)

  • Mitjana Distància per via d’alta velocitat Barcelona–Lleida

Una mesura que busca recuperar la confiança dels usuaris

La Generalitat defensa que la pròrroga és necessària per compensar els perjudicis acumulats per milers de viatgers i per fomentar l’ús del transport públic en un moment de fragilitat del servei.

Paneque ha reiterat que l’objectiu és restablir la normalitat i garantir que els usuaris recuperin un servei “fiable i digne”.

