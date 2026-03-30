Els abonaments gratuïts de Renfe s’allarguen fins al 30 d’abril a Catalunya

Els abonaments gratuïts per viatjar en Rodalies, Regionals i Mitjana Distància de Renfe continuaran sent vàlids fins al 30 d’abril. La Generalitat ha decidit prorrogar un mes més la mesura, que havia d’expirar el 31 de març, per compensar els usuaris arran de les greus incidències provocades per l’accident mortal de Gelida i els efectes de la tempesta Harry.
La gratuïtat es va implantar el 26–27 de gener i, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es mantindrà fins que el servei recuperi la normalitat prèvia.
Aixecament progressiu de les limitacions de velocitat
Paneque ha assegurat que el 90% de les limitacions temporals de velocitat (LTV) imposades després del sinistre s’aixecaran durant l’abril, mentre que alguna podria allargar-se fins a principis de maig. Aquestes restriccions han afectat de manera notable la puntualitat i la capacitat de la xarxa.
Com funcionen els abonaments gratuïts?
Els abonaments gratuïts de Renfe:
Inclouen 10 viatges
Es poden adquirir a taquilles i màquines d’autovenda
No són nominatius, de manera que els pot utilitzar més d’una persona
Es renoven fàcilment un cop exhaurits
Són vàlids per viatjar en:
Rodalies
Regionals
Regional Exprés
Mitjana Distància
No són vàlids per als:
Trens Avant (excepte l’Exprés Tortosa)
Mitjana Distància per via d’alta velocitat Barcelona–Lleida
Una mesura que busca recuperar la confiança dels usuaris
La Generalitat defensa que la pròrroga és necessària per compensar els perjudicis acumulats per milers de viatgers i per fomentar l’ús del transport públic en un moment de fragilitat del servei.
Paneque ha reiterat que l’objectiu és restablir la normalitat i garantir que els usuaris recuperin un servei “fiable i digne”.