Edmon Roch: “Tadeu Jones és una pel·lícula per a nens de 3 a 99 anys”

La quarta aventura de Tadeu Jones ha arrencat amb força. 'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa' ha reunit 460.000 espectadors en el seu primer cap de setmana i s’ha convertit en la millor estrena de tota la saga. A 'La Brúixola', el productor Edmon Roch explica que cada pel·lícula de Tadeu Jones requereix uns quatre anys de desenvolupament i la implicació de centenars de professionals. Tot i tenir noves idees sobre la taula, no es posa en marxa una nova entrega fins que es confirma l’èxit de l’anterior. "Una de les màximes de l’Enrique Gato és que no val la pena fer un nou Tadeu si no estem convençuts que serà millor que l’anterior", assegura Roch.
Una història per a grans i petits amb segell català
El productor defensa que l’objectiu és fugir de l’etiqueta de pel·lícula exclusivament infantil. Per això, les aventures de Tadeu combinen acció i humor amb temes més universals que també interpel·len els adults. En aquesta quarta entrega, la trama incorpora qüestions com la paternitat, les relacions familiars i la gelosia entre germans, sense renunciar als viatges en el temps i a l’esperit aventurer característic de la saga. Roch també reivindica l’evolució de la indústria de l’animació catalana. El productor explica que el sector compta avui amb professionals altament qualificats que treballen tant en produccions locals com en grans projectes internacionals. De fet, la pel·lícula ja s’ha estrenat en diversos mercats i arribarà a una quarantena de territoris durant les pròximes setmanes. Més enllà de les xifres de taquilla, Roch celebra especialment la bona resposta del públic. "No només tenim números molt bons, també tenim un boca-orella que ens omple d’emoció i que ens fa voler continuar endavant", conclou.