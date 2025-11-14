Ebro EV Motors completa la contractació dels ex-treballadors de Nissan

Ebro EV Motors, l’empresa que va agafar el relleu de Nissan a la Zona Franca, ha anunciat aquest dilluns que ha contractat les 48 últimes persones amb dret a feina procedents de la borsa creada arran del tancament de la multinacional japonesa el 2021. Amb aquestes incorporacions, el projecte d’Ebro suma un total de 842 treballadors provinents d’aquell acord, mentre que la resta fins a 1.250 han renunciat voluntàriament a les vacants.
Amb aquesta operació, Ebro dona per complert el compromís de contractació derivat dels acords de reindustrialització, que obligaven a qui continués el projecte a oferir feina als antics empleats. El president de la companyia, Rafael Ruiz, i els sindicats SIGEN-SIR-USOC, CCOO, UGT i CGT han signat el document que certifica el compliment de l’acord. “Hem complert el nostre objectiu de tornar la feina perduda”, ha afirmat Ruiz.
Actualment, Ebro EV Motors compta amb 1.000 llocs de treball i accelera el seu pla industrial, que preveu produir 12.000 unitats el 2025. La planta de Zona Franca opera amb tres torns per fabricar els models EBRO s400, s700, s800 i el nou s900, que es comercialitzarà a finals d’aquest any.
A més, la companyia està incorporant robots d’última generació a la nova línia M1 per optimitzar processos de soldadura, muntatge i pintura. Quan entri en funcionament, aquesta línia permetrà triplicar la capacitat de producció i consolidar Barcelona com a centre de fabricació dels vehicles EBRO.