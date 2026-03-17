El DFactory es triplicarà en els propers anys i generarà 1.500 nous llocs de feina

El DFactory de la Zona Franca de Barcelona triplicarà el seu espai en els propers anys, passant dels 17.000 metres quadrats actuals a un total de 60.000. Serà gràcies a una inversió d’uns 50 milions d’euros, i permetrà la creació de 1.500 llocs de treball directes i prop de 5.000 d’indirectes.
Avui aquest futur ja és més a prop, perquè s’ha col·locat la primera pedra de l’ampliació. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicat que aquest projecte fomenta "el dret de quedar-se a la ciutat". Segons Collboni, per evitar que els barcelonins hagin de marxar, cal habitatge assequible i oportunitats laborals, i el DFactory, afirma, contribueix a aquesta segona qüestió.
L'alcalde també assegura que aquest 'hub' és la prova que la ciutat encara pot créixer. "Contra la idea dels que deien que Barcelona ja no podia créixer, contra els pessimistes que creien que Barcelona ja no tenia força, il·lusió, empenta ni capacitat per afrontar el futur, avui veiem com un nou projecte camina cap a aquesta direcció i confirma tot el contrari", ha apuntat.
Collboni ha estat acompanyat pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, i la directora general del Consorci, Blanca Sorigué.