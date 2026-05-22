Detinguts 85 multireincidents als autobusos de Barcelona en només tres mesos: acumulaven 628 antecedents

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut 85 delinqüents multireincidents que actuaven als autobusos de la ciutat durant els tres primers mesos de l’any. Entre tots, acumulaven 628 antecedents policials, una xifra que evidencia la intensitat de l’activitat delictiva al transport públic.Cinc d’aquests detinguts concentraven 157 antecedents, gairebé una quarta part del total. Paral·lelament, els cossos policials han desarticulat cinc grups criminals especialitzats en furts a la xarxa d’autobusos.
El Pla Kanpai frena els furts als busos de Barcelona
Aquestes actuacions formen part del Pla Kanpai, el dispositiu conjunt que Mossos i Guàrdia Urbana van activar per reduir els delictes al transport públic. Segons dades policials, el pla ha permès una reducció superior al 40% dels delictes als autobusos de TMB si comparem el primer trimestre d’aquest any amb el del 2023.
La mitjana mensual ha passat de 605 delictes a 359, una caiguda notable que les autoritats atribueixen a la presència policial i a la detecció de grups especialitzats.
Furts en hora punta i en zones de màxima afluència
La majoria dels delictes registrats són furts, que representen més del 90% dels casos. Tot i això, també s’han detectat robatoris amb violència o intimidació i estafes.
Segons explica l’inspector en cap de l’Àrea d’Investigació Criminal de Barcelona, José Ángel Merino, aquests delictes es produeixen sobretot en zones molt concorregudes i en hores punta, quan els vehicles van plens i els lladres aprofiten la mobilitat reduïda dels passatgers.
Dones, gent gran i turistes, les principals víctimes
Les víctimes més habituals són dones, persones grans, usuaris amb mobilitat reduïda, famílies amb cotxets i turistes, col·lectius que sovint tenen més dificultats per detectar o evitar els furts en situacions de massificació.