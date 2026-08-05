Desmuntant mites sobre medicaments: els farmacèutics alerten del perill de l'autodiagnòstic a les xarxes

La farmacèutica Alejandra Rocha ha participat a La Brúixola d'Estiu per desmentir alguns dels mites més estesos sobre medicaments i salut. Rocha ha advertit que les xarxes socials difonen molta informació sense rigor i que cada tractament s'ha d'adaptar a les característiques de cada pacient.
Entre les qüestions destacades, ha recordat que els medicaments caducats s'han de portar a la farmàcia, que l'ibuprofèn i el paracetamol tenen usos diferents, i que els medicaments genèrics són igualment segurs i eficaços que els de marca. També ha subratllat que els suplements naturals no són una alternativa als medicaments i que s'han de prendre amb assessorament professional.
Finalment, ha desmentit l'ús preventiu de l'omeprazol abans d'àpats abundants, una pràctica cada cop més habitual però incorrecta segons els experts. La conclusió és clara: davant qualsevol dubte de salut, cal confiar en professionals i evitar l'automedicació basada en consells d'internet.