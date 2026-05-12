"No deixarem de complir les nostres funcions per impopulars que semblin"

Pere García ha defensat a 'La Brúixola' l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant la polèmica per la presència d’agents de paisà en una assemblea vinculada al conflicte educatiu. El secretari general de SAP-ME ha assegurat que no es pot parlar d’"infiltració", ja que, segons afirma, aquesta figura està regulada legalment i la presència policial en reunions públiques forma part de les funcions habituals del cos.
Durant l’entrevista, García ha explicat que l’objectiu d’aquestes actuacions és anticipar possibles afectacions a l’ordre públic, com talls de carreteres o mobilitzacions que puguin generar incidències. També ha remarcat que la Comissaria General d’Informació fa aquest tipus de seguiments "des de fa temps" i amb governs de diferents colors polítics, insistint que els Mossos actuen emparats per la llei i sota criteris professionals.
El representant sindical també ha lamentat que el cos policial es converteixi, segons ell, en "arma de confrontació política". Tot i les crítiques i les possibles denúncies anunciades per entitats jurídiques, García ha defensat que la ciutadania continua confiant majoritàriament en els Mossos d’Esquadra i ha negat que aquest episodi pugui erosionar la imatge del cos.