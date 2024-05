Barcelona té un restaurant amb 28 anys d'història conegut per oferir una experiència culinària excepcional que destaca per la seva exquisida cuina catalana. Entre els seus nombrosos plats emblemàtics, la coca catalana es destaca com un dels preferits tant entre veïns com turistes. De fet, molts consideren que al Windsor se serveix la millor coca catalana de tota la ciutat.

La coca catalana és un plat tradicional de la gastronomia catalana que té les seves arrels en l'antiguitat. El seu origen es remunta a l'època romana, quan els habitants de la zona van començar a elaborar pa pla amb diversos ingredients com herbes, olives i altres productes locals. Amb el pas del temps, aquesta recepta va evolucionar i es va convertir en el que avui coneixem com a coca catalana.