Cop policial contra l’explotació sexual a Catalunya

La Polícia Nacional assegura que els responsables de la xarxa obligaven les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, acceptar totes les pràctiques sexuals que els demanaven els clients, cedir la meitat dels diners que guanyaven i desplaçar-se allà on les enviaven.
La investigació va començar amb el testimoni d’una dona que va ser captada a Colòmbia. Allà, un home es va guanyar la seva confiança oferint-li una feina com a teleoperadora i, posteriorment, proposant-li traslladar-se a Espanya per treballar com a encarregada d'una casa de cites. Amb la falsa promesa de cobrar 6mil euros al mes, la dona pensava que hauria d’encarregar-se de gestionar clients, organitzar cites o publicar anuncis.
Un cop aquí, però, la van forçar a exercir la prostitució. Quan ella es va negar, els responsables de l'entramat li van dir que havia contret un deute de 4.000 euros pels costos del desplaçament i que l'havia de pagar prostituint-se. La policia ha comprovat que almenys cinc dones es trobaven en una situació similar.