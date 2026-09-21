El Consell de l'Educació de Catalunya liderarà un gran procés participatiu per definir el futur de l’escola

Catalunya enceta un procés de reflexió col·lectiva sobre el futur de l’educació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat al Consell d’Educació de Catalunya liderar un gran “debat de país” amb l’objectiu de recollir les aportacions de tota la comunitat educativa i elaborar unes conclusions que orientin les polítiques educatives dels pròxims anys.
La iniciativa, presentada en una reunió amb la participació de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, s’allargarà durant sis mesos i culminarà entre els mesos de març i abril amb la redacció d’un document de conclusions.
Cinc o sis grups de treball sobre els grans reptes educatius
El president del Consell d’Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, ha explicat que el procés s’estructurarà en cinc o sis grups de debat centrats en àmbits temàtics que encara s’han d’acabar de definir.
Segons el calendari previst, a finals de setembre es determinaran els grups de treball, que podran estar formats per entre 40 i 100 participants cadascun. Entre els mesos d’octubre i novembre es desenvoluparà una primera fase d’escolta de les diferents sensibilitats del sector, mentre que entre desembre i febrer tindrà lloc la fase de deliberació.
Les conclusions definitives es redactaran durant els mesos de març i abril, un cop finalitzat el procés de debat.
Escola inclusiva, alumnat nouvingut i intel·ligència artificial
Tot i que els temes encara no estan tancats, els responsables del projecte ja han avançat alguns dels àmbits que centraran les discussions. Entre les qüestions que es posaran sobre la taula hi ha el reforç de l’escola inclusiva, les polítiques d’acollida de l’alumnat nouvingut i l’impacte de les noves tecnologies a les aules, especialment la intel·ligència artificial.
Aquests són alguns dels reptes que el sistema educatiu català afronta actualment i que seran objecte de debat durant els pròxims mesos. Un debat que està obert a la participació de tots els actors vinculats al món educatiu. Hi estan convocats docents, famílies, estudiants i representants de les forces polítiques, amb la voluntat d’incorporar una mirada àmplia i plural sobre el futur de l’educació a Catalunya.
Niubó: “No és moment de fer més diagnòstics”
La consellera Esther Niubó ha remarcat que el procés no ha de servir per elaborar noves anàlisis sobre l’estat de l’educació, sinó per avançar cap a propostes concretes.
En aquest sentit, ha defensat que el sistema educatiu ja disposa de prou diagnòstics sobre les seves mancances i que ara és el moment de consensuar mesures que permetin afrontar els desafiaments detectats.