Connecta amb la natura

Sense la natura no som res i a vegades ens oblidem. És per això que avui la Laura Garcia ens proposa unes lectures per recuperar la nostra relació amb la natura i conscienciar-nos de la seva cura:

‘Tarzán de los monos’, de Edgar Rice Burroughs



‘He jugat amb els llops’, de Gabriel Janer Manila



‘De pedra i os’, de Bérengère Cournut



‘Les vuit muntanyes’, de Paolo Cognetti



‘Memorias de África’, de Karen Blixen



‘La noia salvatge’, de Delia Owens



‘Salvatge’, d’Emily Hughes



‘La muntanya viva’, de Nan Shepherd



‘Caminar’, de Henry David Thoreau



‘El soroll que va un cargol salvatge quan menja’, d’Elisabeth Toba Bailey



‘En un metro de bosque’, de David G. Haskell



‘L’evolució de la Calpurnia Tate’, de Jaqueline Kelly



‘Vida en el jardín’, de Penelope Lively



‘La mente bien ajardinada’, de Sue Stuart-Smith