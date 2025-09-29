Comença la sisena Barcelona New Economy Week

El DFactory de la Zona Franca acull des d’aquest dilluns i fins dijous la sisena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), un esdeveniment internacional dedicat a la innovació empresarial que preveu reunir uns 10.000 assistents de més de 80 països, majoritàriament de forma presencial però també en línia.
Amb 320 ponents —incloent-hi 120 startups— el congrés oferirà més de 100 hores de contingut distribuït en sis grans eixos temàtics: sostenibilitat, talent, mobilitat, indústria digital, salut i aviació.
Barcelona, referent en innovació
Durant l’acte inaugural, la directora general del Consorci de la Zona Franca, Blanca Sorigué, ha reivindicat l’esperit innovador de Barcelona i del BNEW, destacant el paper de la ciutat com a referent en l’economia del futur.
A la inauguració també hi han assistit el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el president del Parlament, Josep Rull, que han celebrat la consolidació d’aquesta iniciativa com a motor de transformació empresarial.
Sàmper ha aprofitat l’ocasió per posar sobre la taula alguns dels reptes que afronta el teixit empresarial català, com ara la necessitat de diversificar mercats obrint-se cap a l’Àsia i l’Amèrica Llatina, per reduir la dependència dels Estats Units.