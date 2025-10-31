On comença i acaba la nostra privacitat?

El govern de Jaume Collboni avança en l’objectiu d’instal·lar 500 càmeres de videovigilància repartides per tota la ciutat abans del 2027. De fet, la primera fase començarà entre finals del 2025 i principis de 2026, amb la que se n’instal·laran 134 a l’Eixample i Ciutat Vella amb una inversió de 3,8 milions d’euros. Un dels punts centrals és la plaça de Catalunya, on n’hi posaran 14, i on fins ara, i tot i ser un dels espais més cèntrics de la ciutat, encara no havia cap càmera. Les imatges les veuran en directe agents de la Guàrdia Urbana, que podran acostar-se o allunyar-se amb un comandament per ampliar o reduir el radi d’imatge, i es guardaran durant tres mesos per si s’han d’usar com a prova judicial. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Roger Canals, professor de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, antropòleg especialista en imatge i cultura visual, digital, postveritat i confiança visual, qui ens ha explica si aquesta aplicació és positiva o pot acabar repercutint en el nostre dret a la privacitat.
Ens ha explicat que és normal que la gent pugui pensar que s'està violant el dret a la seva privacitat, i que tot i estar en un lloc públic, poc acabar perjudicant a la gent si aquestes imatges acaben en les mans equivocades. La Guàrdia Urbana serà l'encarregada de gestionar aquestes imatges que es començaran a implementar aquests mesos.