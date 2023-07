Com se suporta una onada de calor quan no tens un sostre?

La responsable de l'equip jurídic d'Arrels, Bea Fernàndez, ens ha explicat que "viure al carrer durant tot l'any és dur" però, en moments com aquests, amb aquestes temperatures, cal estar més atents que mai al problemes de salut i també a possibles marejos o deshidratació. En aquest sentit, també es reforça l'acompanyament mèdic i la coordinació amb els equipaments sanitaris. Fernández també ha reconegut que, en època de vacances, alguns espais oberts també redueixen els seus horaris i que no hi ha prou serveis higiènics per aquestes persones.

Sobre els refugis climàtics, la representant d'Arrels ha recordat que, en primer lloc, tenen uns horaris fixats i no estan pensats per a persones que no tenen llar: "No hi ha espais on puguin deixar les seves pertinences i tampoc portar els seus animals de companyia.

L'experiència del Jordi

Onda Cero Catalunya també ha volgut conèixer l'experiència en primera persona del Jordi, que ha passat molts anys vivint al carrer però que, amb 55 anys, ha pogut accedir a una llar gràcies a la fundació Arrels. En primer lloc, el Jordi també admet que els refugis climàtics no són una solució per a ells perquè una persona sense llar ha de portar totes les seves pertinences sempre a sobre, i no sempre és benvingut a aquests espais. Per al Jordi, el que és important és que hi hagi més habitatges. Ha agraït el suport que li ha ofert Arrels i ha reconegut que "poder anar de la mà" d'algú que l'assessori durant un temps és una ajuda molt valuosa.