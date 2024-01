Com serà la Cavalcada de Reis de Barcelona?

Aquesta tarda, a partir de les 18.00h, els Reis Mags d'Orient arribaràn a Barcelona per fer la Cavalcada. Ho faràn per mar, amb el pailebot Santa Eulàlia, on arribaran a un Port de Barcelona en el que els esperarà l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que els entregarà la clau de Barcelona per poder repartir els regals a tots els domicilis. Després d'aquesta rebuda institucional, els tres reis i els patges començaràn el seu recorregut per la ciutat comtal, que tindrà el mateix recorregut que l'any passat però on, com sempre, hi haurà novetats. D'aquestes novetats i de com serà la cavalcada n'hem pogut parlar amb el director de programes culturals de l'Ajuntament de Barcelona Esteve Caramés.