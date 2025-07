Elon Musk anuncia que funda un nou partit polític als Estats Units

Fa un temps, coneixíem la figura d'Elon Musk perquè era un home de negocis multimilionari, director de l'empresa Tesla. Ara, sense abandonar aquesta etiqueta inicial, hem de considerar la seva etapa en la política que, després d'uns mesos convulsos, sembla que tot just comença. Donald Trump ja va anunciar que comptaria amb la presència de Musk en el seu executiu com a figura al capdavant del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE). La falta d'entesa entre els dos personatges, les discrepàncies ideològiques i els interessos econòmics de Musk, van crear un còctel que va derivar amb la sortida per la porta del darrere del director de Tesla.

Ara, anuncia que crea un nou partit polític. "Crear un partit als Estats Units i que sigui rellevant no és senzill", explica el Jaime Caro, doctor en Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Madrid i integrant de El Orden Mundial. Afegeix que, sempre que s'ha intentat trencar el bipartidisme històric de republicans i demòcrates "ha estat un fracàs". Un fet que augura un destí similar al projecte polític de Musk. El que intentarem esbrinar amb el Jaime Caro són els motius d'aquesta nova expedició en el camp de la política estatunidenca de Musk, ja que sembla que econòmicament es comença a ressentir d'aquest moviment.