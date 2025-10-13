La regidora de comerç i turisme i segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de la Ràpita, Helena Queral, explica a La Brúixola que l'episodi que han viscut durant les últimes hores ha estat únic i que ara hauran de fer balanç de danys per demanar els ajuts pertinents i decidir si s'acullen a la declaració de zona catastròfica. El veí de la localitat Felip Ferre també explica als micròfons les iniciatives solidàries que han sorgit arran del temporal i com els voluntaris estan treballant per atenuar els estralls que han provocat les tempestes.
Com han viscut a La Ràpita les inundacions pels aiguats?
