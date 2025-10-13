TEMPORAL

Com han viscut a La Ràpita les inundacions pels aiguats?

Helena Queral, regidora de comerç i turisme i segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de la Ràpita i el veí i voluntari Felip Ferre atenen 'La Brúixola' per explicar com viuen les inundacions arran del temporal.

Lola Surribas

Barcelona |

La regidora de comerç i turisme i segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de la Ràpita, Helena Queral, explica a La Brúixola que l'episodi que han viscut durant les últimes hores ha estat únic i que ara hauran de fer balanç de danys per demanar els ajuts pertinents i decidir si s'acullen a la declaració de zona catastròfica. El veí de la localitat Felip Ferre també explica als micròfons les iniciatives solidàries que han sorgit arran del temporal i com els voluntaris estan treballant per atenuar els estralls que han provocat les tempestes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer