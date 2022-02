Com gestionar quan apareixen dubtes en la parella?

Què passa quan apareixen dubtes en la relació de parella?

És cert que les generacions anteriors sabien aguantar millor els problemes i sabien com solucionar-los?

A què es deu que ara les relacions durin menys? Perquè passa poc temps en algunes persones entre una relació i una altre? És bo o dolent? Les tecnologies i el tipus de societat afecten a la duració de les parelles?

Quines eines i dinàmiques podem fer per salvar la nostra relació o per saber si val la pena lluitar per seguir endavant.

Ens ho explica la psicologa i terapèuta de parella Noemí Perez de Fanarterapia al nits de ràdio amb David Cervelló