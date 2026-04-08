HABITATGE

Collboni defensa la intervenció pública per 'reequilibrar' el mercat immobiliari

L’alcalde reivindica que famílies barcelonines han de poder continuar vivint al centre i aposta per ampliar el metro fins a Mataró i Castelldefels.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 08.04.2026 12:17)

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dimecres la necessitat d’una intervenció pública decidida per “reequilibrar” el mercat immobiliari. En un acte a Foment del Treball, ha assegurat que no es resigna a què famílies barcelonines no puguin continuar vivint al centre o a l’Eixample.

Collboni ha respost així a les preocupacions expressades pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, sobre la relació publicoprivada i la manca d’acord per reformar la mesura del 30% d’habitatge protegit en noves promocions. L’alcalde ha admès que no hi ha hagut majoria al consistori per modificar-la, però ha defensat que la ciutat torna a tenir projectes de creixement i ha posat com a exemple la construcció de nous pisos protegits impulsats per l’Ajuntament.

Mobilitat: la Sagrera com a “salt qualitatiu” i un metro que arribi més lluny

Collboni ha celebrat que Barcelona està a punt de viure un salt qualitatiu en mobilitat amb l’arribada de la nova estació de la Sagrera i amb els projectes d’ampliació de l’aeroport. Tot i això, ha insistit que els reptes de mobilitat s’han d’afrontar des d’una escala metropolitana.

En aquest sentit, ha remarcat els problemes estructurals de Rodalies i ha defensat que, en el futur, el metro hauria d’arribar a Mataró i Castelldefels. Segons ell, aquesta és “la forma de fer metròpoli de veritat”.

Turisme i cultura: “Un govern ha de fer i deixar fer”

L’alcalde ha reivindicat el pes del turisme en l’economia de la ciutat, del qual depenen directament 100.000 famílies. Ha assegurat que els museus són sostenibles gràcies als visitants i ha destacat el bon moment del sector cultural, amb projectes com l’ampliació del MACBA, l’ampliació del MNAC i l’arribada del nou museu Thyssen.

Collboni ha defensat un model de “turisme de tres terços”: familiar, cultural i de negocis. I ha justificat mesures com l’augment del recàrrec turístic o la prohibició dels pisos turístics a partir del 2028 per protegir els veïns de l’ús intensiu dels serveis públics.

Sobre els grans esdeveniments, ha assegurat que sempre hi ha un motiu de fons: la sortida del Tour de França des de Barcelona, per exemple, envia un missatge de suport a la bicicleta com a mitjà de transport. També ha destacat el valor del centenari de la mort de Gaudí, la culminació de la Torre de Jesús i la visita del Papa, que contribuiran a projectar la ciutat internacionalment.

Desigualtats socials: la gran preocupació de l’alcalde

Collboni ha afirmat que la seva principal preocupació continua sent reduir les desigualtats socials i evitar que hi hagi famílies que no arriben a final de mes, malgrat que Barcelona viu màxims històrics en població activa, creació de llocs de treball i atracció d’inversions.

Ha advertit que cal evitar una ciutat “a dues velocitats” i que la prosperitat econòmica ha de servir per millorar la vida dels sectors que més pateixen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer