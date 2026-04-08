Collboni defensa la intervenció pública per 'reequilibrar' el mercat immobiliari

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dimecres la necessitat d’una intervenció pública decidida per “reequilibrar” el mercat immobiliari. En un acte a Foment del Treball, ha assegurat que no es resigna a què famílies barcelonines no puguin continuar vivint al centre o a l’Eixample.
Collboni ha respost així a les preocupacions expressades pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, sobre la relació publicoprivada i la manca d’acord per reformar la mesura del 30% d’habitatge protegit en noves promocions. L’alcalde ha admès que no hi ha hagut majoria al consistori per modificar-la, però ha defensat que la ciutat torna a tenir projectes de creixement i ha posat com a exemple la construcció de nous pisos protegits impulsats per l’Ajuntament.
Mobilitat: la Sagrera com a “salt qualitatiu” i un metro que arribi més lluny
Collboni ha celebrat que Barcelona està a punt de viure un salt qualitatiu en mobilitat amb l’arribada de la nova estació de la Sagrera i amb els projectes d’ampliació de l’aeroport. Tot i això, ha insistit que els reptes de mobilitat s’han d’afrontar des d’una escala metropolitana.
En aquest sentit, ha remarcat els problemes estructurals de Rodalies i ha defensat que, en el futur, el metro hauria d’arribar a Mataró i Castelldefels. Segons ell, aquesta és “la forma de fer metròpoli de veritat”.
Turisme i cultura: “Un govern ha de fer i deixar fer”
L’alcalde ha reivindicat el pes del turisme en l’economia de la ciutat, del qual depenen directament 100.000 famílies. Ha assegurat que els museus són sostenibles gràcies als visitants i ha destacat el bon moment del sector cultural, amb projectes com l’ampliació del MACBA, l’ampliació del MNAC i l’arribada del nou museu Thyssen.
Collboni ha defensat un model de “turisme de tres terços”: familiar, cultural i de negocis. I ha justificat mesures com l’augment del recàrrec turístic o la prohibició dels pisos turístics a partir del 2028 per protegir els veïns de l’ús intensiu dels serveis públics.
Sobre els grans esdeveniments, ha assegurat que sempre hi ha un motiu de fons: la sortida del Tour de França des de Barcelona, per exemple, envia un missatge de suport a la bicicleta com a mitjà de transport. També ha destacat el valor del centenari de la mort de Gaudí, la culminació de la Torre de Jesús i la visita del Papa, que contribuiran a projectar la ciutat internacionalment.
Desigualtats socials: la gran preocupació de l’alcalde
Collboni ha afirmat que la seva principal preocupació continua sent reduir les desigualtats socials i evitar que hi hagi famílies que no arriben a final de mes, malgrat que Barcelona viu màxims històrics en població activa, creació de llocs de treball i atracció d’inversions.
Ha advertit que cal evitar una ciutat “a dues velocitats” i que la prosperitat econòmica ha de servir per millorar la vida dels sectors que més pateixen.