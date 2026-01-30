Collboni aprova les balances fiscals de Barcelona amb ERC i Comuns

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que són “unes bones ordenances” que “no augmenten la pressió fiscal” a famílies ni pimes. “El que fa és augmentar la pressió fiscal sobre l'activitat turística”, ha afirmat el batlle.
La taxa turística s’encarirà un euro anualment fins al 2029. D’aquesta manera, d’aquí tres anys, cada turista que pernocti a Barcelona haurà de pagar 8 euros. L’Ajuntament calcula una recaptació de 100 milions d’euros.
El regidor d’ERC, Jordi Castellana, ha celebrat l’augment de la fiscalitat turística, perquè “ens permet no haver d’apujar la pressió fiscal als barcelonins i tenir més recursos per millors serveis públics”. “El turisme pot aportar més a la ciutat i hem d'exigir que aporti tot el que es pot aportar”, ha conclòs.
A diferència del que va passar amb els Pressupostos, Barcelona en Comú sí que ha fet pinça ara amb el govern municipal i els republicans per aprovar les ordenances fiscals. La formació morada ho ha fet perquè “són continuistes” amb el mandat anterior, però adverteix que “no és un xec en blanc”.
La presidenta del grup, Gemma Tarafa, ha dit que les tres condicions són: plantar cara a la proliferació de botigues 24 hores, apujar l’IBI per als que acumulen pisos i, especialment, impulsar “sense demores” la rehabilitació dels barris Besòs-Maresme i Trinitat Vella.
La resta del plenari, en canvi, ha votat en contra perquè no hi ha baixada d’impostos. Junts, PP i Vox han alertat que “la classe mitja de la ciutat està en perill”, “consoliden una pressió fiscal sobre les famílies” i són “un nou atac als barcelonins ja asfixiats per un consistori insaciable”.