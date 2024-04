El Circuit de Barcelona-Catalunya se viste de solidaridad por la Esclerosis Múltiple

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge mañana una nueva edición de la jornada 'Mou-te per l'Esclerosi Múltiple', una jornada festiva, deportiva y sobretodo solidaria organizada por la Fundación Esclerosis Múltiple y que busca recaudar fondos para los proyectos que tienen como objetivo facilitar la vida de las personas que sufren esta enfermedad.

Un evento consolidado

'Mou-te per l'Esclerosi Múltiple' cumple ya su 24a edición. En declaraciones a 'La Ciutat', la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, ha reconocido que desde la Fundación y la organización están "muy ilusionados, porque es una carrera que crece cada año. No hemos llegado al techo porque a fecha de hoy estamos por encima del que habia sido el récord, más de 2.600 inscritos, y faltan los que se prevén antes del evento, así que es una gran alegría poder decir esto".

Masriera recuerda que "comenzamos hace 24 años haciendo sólo carreras atléticas y lo hemos convertido en una jornada en la que el deporte es el protagonista pero es más importante la familia y compartir una jornada solidaria. Empezaremos a las 9 de la mañana hasta las 14.00h y contaremos con toda clase de pruebas, desde correr a bicicleta, como también una zona lúdica para las personas que no participen en las pruebas del circuito".

Por lo que respecta a la recaudación, confirma que "el objetivo está entre los 40.000 y los 50.000 euros" y que la recaudación "para nosotros es fundamental. Todo lo que estamos ofreciendo a los enfermos de esclerosis no seria posible sin actividades como esta. Jornadas como esta nos han permitido recaudar para investigación o mejoras de servicios fundamentales. También conseguimos sensibilizar a la población".

Qué es la Esclerosis Múltiple?

La directora de la Fundación Esclerosis Múltiple explica que "se trata de una afectación a nuestro sistema nervioso central, que esta cubierto de mielina, como pueden estar cubiertos los cables de una capa de plástico. Hay indicios pero aún no sabemos los motivos exactos que hacen que los impulsos nerviosos no se transmitan correctamente porque esta capa se ve afectada. Esto hace que estos impulsos que no llegan se manifiesten de una manera diferente en cada caso, nos encontramos con problemas y síntomas muy diferentes. Puede ir de síntomas físicos muy graves a otros de carácter psicológico que también afectan mucho al día a día".

Tratándose de una enfermedad tan cruel, Masriera cree especialmente importante "sensibilizar y concienciar al resto de la sociedad sobre qué es y cómo afecta la esclerosis múltiple. Por ejemplo, en el momento en el que una persona es diagnosticada y lo comunica a la empresa donde trabaja, es muy probable que la otra persona se piense que ese trabajador/a queda totalmente inutilizado, y no es así ni mucho menos".