Afavoreix o debilita l'art la centralització cultural?

Malgrat que el Tribunal Suprem ha obligat a la Generalitat a retornar les pintures murals del MNAC al seu lloc d'origen, al monestir de Sixena. El museu barceloní, però, al·lega que aquest trasllat no es pot realitzar sense fer perillar la integritat de l'obra. Aquest vessant tècnic fa preveure que la sentència del Tribunal Suprem pot no ser definitiva i, amb tot, s'ha reactivat un debat que porta present des dels inicis de la comercialització artística: és bona la centralització cultural? Com explica l'expert en patrimoni cultural, Jordi Tresserras Juan, aquest concepte vol dir que un museu situat en una capital o una gran ciutat, "aconsegueix obres que tenen el seu origen en altres indrets". Una pràctica força comuna que ajuda a visibilitzar les obres artístiques, però que, d'altra banda, podria fer-li perdre valor pel fet de separar-la del seu context original.

"Actualment, no es pot fer a Catalunya", explica Tresserras sobre la capacitat d'expropiació que tenen els museus catalans actualment. És veritat, diu l'expert, que existeixen models com la "cessió d'obres" que permeten "crear ponts a diferents institucions culturals per nodrir-se culturalment les unes a les altres". D'altra banda, en referència als museus que porten molts anys amb obres històriques originàries d'altres països, "s'hauria d'analitzar cas per cas per veure quina legislació s'aplica i poder saber si han de retornar la peça o no".