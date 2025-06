Apartur: Europa no acceptarà l'eliminació dels pisos turístics a Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té un objectiu clar per acabar amb el problema de l'habitatge a la capital catalana: tancar tots els pisos turístics. En una entrevista al programa Julia En La Onda, ha dit que el consistori té el marc legal per fer-ho i ha assegurat que ho complirà. En els propers dies es reunirà amb Airbnb per comunicar-li la mesura i per demanar-li que compleixi la legalitat. Collboni explica que hi ha 10.000 pisos turístics legals que podrien servir perquè hi visqui gent. Això significaria que 25.000 persones es podrien quedar a viure a Barcelona.

Tancar els pisos turístics no és possible

Apartur, la patronal que representa els pisos turístics, assegura que la mesura que planteja l'alcalde de Barcelona no és viable. La seva directora general, Marian Muro, ha dit al programa La Ciutat que la Comissió Europea tombarà aquesta decisió i no permetrà que desapareguin tots aquests pisos turístics que xifra Jaume Collboni. Explica Muro que els pisos turístics suposen només l'1% del parc residencial de la capital catalana i que, per tant, l'efecte del tancament no ajudaria a solucionar la situació del sector. Amb tot, apunta que el problema actual són els milers d'habitacions il·legals que es lloguen a la ciutat.

Airbnb assegura que compleix la legalitat

El country manager d'Airbnb a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, explica a La Ciutat que aquesta plataforma sempre ha estat dins del marc de la legalitat. A més, explica que manté un acord amb l'Ajuntament de Barcelona des del 2018 per tal de complir amb la normativa municipal i per retirar tots els anuncis il·legals de la seva plataforma.