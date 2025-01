El Circ Raluy Legacy obre les portes a 'La Ciutat'

Aquest divendres hem fet el programa de La Ciutat d’un circ amb molta història. El Circ Raluy Legacy va ser creat per Luis Raluy, un home nascut el 1911 a Carcasona, a França, amb una gran vocació per aquest ofici: el del circ. Tot plegat li venia de família. I és que el seu pare ja es guanyava la vida amb un os i una cabra. Durant les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, Luis Raluy Iglesias va explorar per primer cop els camins de la direcció artística. Va rescatar carruatges de tot el món, que a dia d’avui són un dels principals valors del circ. Amb el seu circ va viatjar per tot arreu i al nostre país va aconseguir el Premi Nacional de Circ, el Premi Max o la Creu de Sant Jordi entre d’altres. A dia d’avui, la sisena generació d’aquesta nissaga actua cada nit a la pista.

El fil de l'espectacle

El fil del darrer espectacle del Circ Raluy Legacy és El Gran Dimitri, a qui hem conegut en aquest programa especial. Ell és qui surt a la pista del Circ Raluy Legacy amb un humor molt particular amb el que riuen petits i grans. És un paio vergonyós, que pot semblar tímid, però que en realitat és una mica pocavergonya. Sap guanyar-se l’aplaudiment de tothom i es fica el públic a la butxaca des del primer minut. Darrere d'en Dimitri hi ha un home que és un mestre de l'art. És un andalús de Loja, de Granada, que fa més de 20 anys que actua als millors festivals de carrer, recorre tot el país i ara sent un home de circ.

'Cyborg' sorprendrà tothom

La família Raluy es torna a reinventar explorant noves formes d'expressió que combinen amb l'essència del circ. Ens conviden a entrar al món Cyborg, un lloc més enllà del que és humà, una nova forma d'extensió dels sentits. Un espectacle revolucionari que experimenta amb la realitat més enllà dels límits.