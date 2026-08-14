El cinema perfecte per a cada moment de l’estiu: de les tardes de pluja als amors fugaços

Juan Torres s’ha acomiadat de la seva secció de cinema amb un especial dedicat a les diferents situacions que es poden viure durant l’estiu. La proposta inclou recomanacions cinematogràfiques adaptades a moments concrets de les vacances.
Per a una tarda plujosa, Torres aposta per La Ventana Indiscreta d’Alfred Hitchcock i Matrix de les germanes Wachowski. Segons el col·laborador, són dues pel·lícules ideals per veure amb calma i deixar-se atrapar per les seves històries. En cas d’una ruptura sentimental, la recomanació és Demolition (2015), protagonitzada per Jake Gyllenhaal.
El film explora el procés de dol i la reconstrucció personal després d’una pèrdua inesperada. Finalment, per a aquells que visquin un amor d’estiu, Torres proposa 500 días de verano (2009), una història sobre les expectatives, les relacions i el creixement personal. Amb aquestes recomanacions, el col·laborador posa punt final a la temporada i deixa una llista de pel·lícules per gaudir durant les vacances.