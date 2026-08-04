El CGE avisa que la prohibició de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat privada

El Consell de Garanties Estatutàries reconeix que la Constitució permet regular el mercat immobiliari per garantir l’accés a l’habitatge, però conclou que aquesta norma descarrega una responsabilitat "excessiva i desproporcionada" sobre les esquenes dels propietaris. L’organisme també adverteix que la proposició de llei "vulnera els drets a la propietat privada i a l’herència"; i avisa que limitar la compra d’habitatges no ho pot fer el Parlament, sinó que és una competència de l’Estat.
Pel que fa a la llibertat d’empresa, el Consell troba "desproporcionat" que tots els immobles s’hagin de destinar a ús residencial. Argumenta que això limita l’activitat econòmica, pequè "no totes les adquisicions que no es destinin a residència pròpia i habitual són especulatives, sigui quin sigui el concepte d’especulació que s’utilitzi".
L’organisme també qüestiona el procediment d’admetre a tràmit a la iniciativa. Creu que fer-ho per la via ràpida, és a dir, per lectura única vulnera "els requisits de naturalesa i simplicitat exigibles a aquest procediment legislatiu".