El Cercle d’Economia vol reconvertir-se en una institució capaç d’influir en les polítiques de la Generalitat. Per això, han traçat un pla a 3 anys vista, format per un consell d’experts, amb l’objectiu final d’impulsar la productivitat a Catalunya.

Aquest és un dels principals reptes que té l’economia catalana. Revertir la caiguda en picat de la productivitat, que ja se situa per sota dels nivells europeus i estatals. En aquest context el cercle hi troba una oportunitat per crear un Think Tank, un espai de col·laboració entre el sector privat, el públic i l’acadèmic per generar solucions concretes en àmbits econòmics i socials.

I atribueixen la caiguda de la productivitat a dos factors: l’endarreriment que patim en la transició digital, per la falta d’inversions i de talent qualificat, i pel pes creixent que té el turisme al PIB. Un sector que genera feines poc remunerades i amb un baix valor afegit.

Avui el Cercle ha fet públiques les línies mestres d’aquest pla anomenat ‘Iniciativa per la Productivitat i la Innovació, que estarà format per un consell assessor format per 15 experts amb l’objectiu d’oferir solucions d’aquí 3 anys. És, doncs, una "fase embrionària del canvi evolutiu del Cercle d’Economia", assegura el seu president, Jaume Guardiola.