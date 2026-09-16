Catalunya tanca la campanya de bany amb 43 morts mentre els socorristes reclamen una nova llei

Catalunya ha tancat la temporada d’estiu amb 43 morts per ofegament, la xifra més elevada dels últims deu anys. Del total de víctimes, set eren menors d’edat.
Les dades reflecteixen que 27 ofegaments mortals s’han produït a les platges, 11 a les piscines i 5 en aigües interiors. La temporada passada es van registrar 28 víctimes mortals. Davant d’aquesta situació, els socorristes s’han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme a les platges catalanes. El col·lectiu considera que l’actual normativa ha quedat desfasada i no respon als riscos ni a la realitat actual del litoral.
La portaveu de SOS Socorristes, Clara Roca, denuncia que la regulació vigent està obsoleta i defensa la necessitat d’aprovar una nova legislació que garanteixi uns mínims de seguretat arreu del territori. Entre les reivindicacions del sector hi ha la millora de les infraestructures, l’increment dels recursos humans i materials i la incorporació de més mitjans de vigilància. Els professionals també reclamen ampliar la temporada de bany, amb servei de socorrisme des de Setmana Santa i fins al 15 d’octubre, per adaptar-se a l’augment de l’afluència de banyistes fora dels mesos estrictament estiuencs.
El sector confia que el Govern pugui aprovar una nova llei durant el primer trimestre del 2027.