Catalunya registra un rècord de documents de voluntats anticipades i augmenten les sol·licituds d’eutanàsia

Catalunya ha assolit el 2025 la xifra més alta de documents de voluntats anticipades des de la creació del registre, l’any 2002. En total, se’n van formalitzar 52.560, un 52% més que l’any anterior. D’aquests, 44.365 es van tramitar davant d’un professional sanitari d’un centre d’atenció primària.
Paral·lelament, el Departament de Salut també ha informat que 499 persones van sol·licitar l’ajuda per morir durant el mateix any, un 39% més que el 2024.
Un document per decidir quan ja no es pot parlar
La presidenta de l’entitat Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha explicat que el document de voluntats anticipades permet deixar per escrit quines decisions vol prendre una persona sobre el seu final de vida en cas que no pugui expressar-les.
“És només per si tu no pots dir de viva veu el que vols i el que no vols respecte al teu final de vida”, ha afirmat Vallès. La presidenta de l’entitat ha recordat que aquest document no fa referència únicament a l’eutanàsia, sinó també a altres decisions relacionades amb els tractaments i les cures pal·liatives.
Vallès ha subratllat que deixar constància d’aquestes voluntats també evita que la família hagi de prendre decisions difícils sense saber què hauria volgut la persona malalta. “Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem, i quan en volem parlar ja és massa tard”, ha assenyalat.
Es pot tramitar de manera gratuïta
El document es pot formalitzar de manera gratuïta en un centre d’atenció primària, amb un metge, una infermera o un professional de treball social de l’àmbit de la salut. També es pot fer davant de notari o amb tres testimonis.
Cristina Vallès ha remarcat que el document es pot rectificar tantes vegades com es vulgui, tot i que cal tornar-lo a formalitzar. Perquè tingui validesa, però, no n’hi ha prou amb haver-ne parlat amb la família o amb el metge: s’ha de signar i registrar oficialment.
Segons Vallès, l’ampliació dels professionals sanitaris que poden formalitzar aquests documents ha estat clau per explicar l’augment registrat durant el 2025. També ha destacat que el nombre de centres que tramiten voluntats anticipades s’ha duplicat.
Més sol·licituds d’ajuda per morir
Pel que fa a l’eutanàsia, la presidenta de Dret a Morir Dignament considera que l’augment de sol·licituds contribueix a normalitzar aquesta prestació com un servei més del sistema públic de salut.
“És anar normalitzant un servei de salut més”, ha defensat Vallès, que ha recordat que la llei permet sol·licitar l’ajuda per morir en casos de malaltia greu i incurable o de patiment greu i permanent, d’acord amb els requisits establerts legalment.