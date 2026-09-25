CINEMA I MÚSICA A LA BRÚIXOLA

Cinema i música. La Brúixola repassa el film Blade Runner i també l'agenda cultural de la setmana. D'una banda, Mario Herrera ha reivindicat Blade Runner, el clàssic de Ridley Scott estrenat el 1982 que, tot i el seu discret rendiment inicial a taquilla i les crítiques rebudes en el seu moment, ha acabat convertint-se en una de les obres més influents de la història de la ciència-ficció.
La pel·lícula, protagonitzada per Harrison Ford, va marcar un abans i un després amb la seva estètica futurista, la seva reflexió sobre la condició humana i una banda sonora inconfusible signada per Vangelis. La secció també va repassar algunes de les curiositats de la producció, les diferents versions que s'han estrenat al llarg dels anys i el paper determinant que ha tingut la cinta en la construcció de l'imaginari cyberpunk. Herrera va defensar que el temps ha acabat donant la raó a una pel·lícula que avui és considerada de culte.
Més enllà de la gran pantalla, la música també ha estat protagonista coincidint amb les Festes de la Mercè. Marta Lozano ha presentat els artistes que actuaran a l'escenari d'Europa FM, amb noms destacats com Malmö 040, Paula Koops i Leire Martínez, que tancarà una nit marcada per la celebració dels 30 anys de l'emissora.
L'actualitat musical ha deixat, a més, anècdotes i noms propis. Des de la viral incidència tècnica protagonitzada per Amaia Montero en plena gira de retorn amb La Oreja de Van Gogh fins als concerts multitudinaris de Shakira a Madrid, la conversa ha evidenciat com la música continua generant debat i expectació. Una combinació perfecta entre cinema de culte i grans cites musicals per encarar el cap de setmana.