Catalunya perd 6.000 pisos turístics en un any i registra la xifra més baixa des del 2020

Catalunya ha reduït de manera notable el seu parc de pisos turístics. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el territori ha perdut 6.000 habitatges d’ús turístic entre el 2024 i el 2025, una caiguda de l’11% que situa l’oferta en el nivell més baix des de l’any 2020.

Redacción

Barcelona |

Imatge d'un pis turístic
Imatge d'un pis turístic | ACN

Actualment, hi ha poc més de 46.900 immobles registrats. Aquest descens coincideix amb l’impuls regulador dels governs locals i autonòmics, que en els darrers anys han intensificat les mesures per limitar els preus de l’habitatge i controlar l’impacte del lloguer turístic en el mercat residencial.

Barcelona lidera la caiguda amb un descens del 40% des del 2020

Barcelona és el municipi que registra la davallada més pronunciada. La capital catalana ha tancat prop del 40% dels pisos turístics que operaven l’agost del 2020, en un context marcat per la pressió reguladora i la voluntat política de reduir aquest tipus d’allotjament. Recordem que l’alcalde Jaume Collboni ha anunciat que l’Ajuntament eliminarà totes les llicències de pisos turístics l’any 2028, una mesura que ha generat debat entre el sector turístic i els defensors del dret a l’habitatge.

En comparació amb l’any passat, Barcelona ha experimentat un descens addicional del 13%, consolidant-se com la ciutat catalana amb la reducció més intensa d’aquest tipus d’oferta.

