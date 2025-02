A Catalunya, les dones haurien de cobrar de mitjana 6.219 euros més per equiparar-se als salaris dels homes

L’estudi de CCOO assenyala que la bretxa salarial s’ha reduït a Catalunya del 32 fins al 24% en 14 anys. Una xifra positiva tot i que les dones encara haurien de cobrar 6.219 euros més anuals de mitjana per equiparar-se amb els homes. Aquesta dada s’ha enquistat al llarg del darrers anys, sobretot perquè la bretxa salarial sobre els complements és del 50% i la de les hores extra és del 137%.

I sí, avui en dia les dones han de renunciar a fer hores extra perquè són elles majoritàriament les que s’encarreguen de dur a terme les tasques de la llar. Fins i tot, es veuen obligades a reduir la seva jornada amb la consegüent baixada de sou. I en aquest context, el col·lectiu femení seria un dels més beneficiats de la reducció de jornada, tal i com explica la Irene Galí, sociòloga de la Fundació Cipriano García i ideòloga de l’informe. "Podrien organitzar-se millor i acollir-se de nou a la jornada completa" i afegeix que "les 30 hores que treballen representarien un percentatge superior sobre les 37'5 hores setmanals que es volen imposar". Per tant, el seu sou s'incrementaria de forma automàtica.

I sí, la reducció de la bretxa és una realitat, tot i que a nivell monetari no és tant cridaner com ho són els percentatges. I això s’explica perquè 6.219 euros el 2008 valien molt més que avui en dia. Tenint això en compte, la diferència salarial mitjana tan sols s’ha reduït en 200 euros. Totes aquestes xifres són extretes tant de l’INE com de l’IDESCAT que, per cert, no comptabilitzen la situació de les dones que treballen en el sector de les cures. "La bretxa incrementaria perquè el 90% de les persones que treballen en aquest àmbit són dones que cobren el salari mínim", afegeix Galí.

I per aquest motiu, la pujada de l’SMI també beneficia, majoritàriament, a les dones.