Catalunya construeix habitatges per sota les seves necessitats

egons l’estudi d’Oferta d’Habitatge de nova construcció, al llarg del 2024 s’han començat a construir a Catalunya 15.604 habitatges. Això suposa un augment del 8% respecte l’any anterior, sent Lleida la província que lidera aquest creixement. Malgrat tot, la producció continua per sota les necessitats, xifrada en unes 25.000 unitats anuals. Xavier Vilajoana, president de l’entitat, denuncia una "realitat que ens acompanya des de fa més d’una dècada".

Pel que fa la construcció d’habitatge protegit, el sector privat ha construït un 60% de les 1.388 unitats que s’han posat al mercat. En aquest sentit, assegura que "són les administracions les que no fan els deures". De fet, celebren que la Generalitat vulgui construir 50.000 habitatges públics tot i que lamenta que a hores d’ara no sabem amb quins diners es farà. Reclamen, entre altres, que "tripliquin el pressupost" de 700 milions anuals de l’executiu català.

De totes formes, no desistiran, diuen, en seguir construint per garantir el dret a l’habitatge dels més vulnerables. Ofereixen diverses fórmules com incentivar la construcció i posterior compra o lloguer d’un habitatge reduint impostos. Ara bé, reclamen que es modifiqui la llei del 30% reservat per a l’ús social, ja que molts promotors estan deixant deserts alguns projectes perquè no els surt rendible.